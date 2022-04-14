«Барселона» не знает поражений в матчах без Пике в текущем сезоне

«Барселона» не потерпела ни одного поражения в текущей кампании, когда на поле не было центрального защитника Херарда Пике.

Показатель побед «сине-гранатовых» во встречах без 35-летнего ветерана команды составляет 83,3% во всех турнирах (пять побед, одна ничья и ни одного поражения). Когда Пике выходит на поле, «Барселона» выигрывает только в 44,7% случаев (17 побед, 12 ничьих и девять поражений), информирует Opta.

Сегодняшний поединок 1/4 финала Лиги Европы против немецкого «Айнтрахта» Пике пропускает из-за травмы.