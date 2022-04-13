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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Для «Айнтрахта» это самый важный матч в истории»

13 Апреля 2022 • 15:54 Комментировать
Барселона
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Айнтрахт Фр
1.37 4.90 8.50
14.04 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави пообщался с журналистами перед ответной игрой Лиги Европы против франкфуртского «Айнтрахта».

«Думаю, нам нужно прибавлять в плане владения мячом. Мы играем перед нашими болельщиками, и это нам на пользу, но мы не должны искать оправданий. Мы работаем, чтобы помешать им получить мяч и контратаковать», - сказал Хави о главных задачах на игру.

Хави добавил, что для немецкого клуба этот матч является самым важным в новейшей истории команды. Также он отметил, что не уверен в участие Херарда Пике в матче.

«Участие Пике будет зависеть от его выздоровления. Завтра мы оценим его состояние», - сказал наставник «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Айнтрахт Франкфурт Хави Эрнандес Херард Пике
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БАРСЕЛОНА АЙНТРАХТ ФР
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