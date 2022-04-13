Хави: «Для «Айнтрахта» это самый важный матч в истории»

Главный тренер «Барселоны» Хави пообщался с журналистами перед ответной игрой Лиги Европы против франкфуртского «Айнтрахта».

«Думаю, нам нужно прибавлять в плане владения мячом. Мы играем перед нашими болельщиками, и это нам на пользу, но мы не должны искать оправданий. Мы работаем, чтобы помешать им получить мяч и контратаковать», - сказал Хави о главных задачах на игру.

Хави добавил, что для немецкого клуба этот матч является самым важным в новейшей истории команды. Также он отметил, что не уверен в участие Херарда Пике в матче.

«Участие Пике будет зависеть от его выздоровления. Завтра мы оценим его состояние», - сказал наставник «Барселоны».