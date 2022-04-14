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«Относитесь к нам всерьёз» - Трапп предупредил «Барселону»

14 Апреля 2022 • 00:44 Комментировать
Барселона
...
Айнтрахт Фр
1.35 5.10 8.50
Через 20 ч. 29 мин.

Голкипер франкфуртского «Айнтрахта» Кевин Трапп предупредил «Барселону» накануне ответного матча в рамках четвертьфинал Лиги Европы - не стоит недооценивать его команду. В первой игре «Айнтрахт» и «Барселона» забили друг другу по мячу.

- «Барселона» должна понимать, что нас не стоит недооценивать. Мы уже много раз доказывали, что являемся крепким орешком. И доказали это и в первом матче. Для нас это очень важные матчи, а еще мы очень хотим выйти в полуфинал Лиги Европы, - заявил Трапп. слова которого цитирует пресс-служба УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Кевин Трапп
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БАРСЕЛОНА АЙНТРАХТ ФР
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14.04  19:45 Аталанта ... РБ Лейпциг 2.19 3.50 3.35
14.04  22:00 Барселона ... Айнтрахт Фр 1.46 4.70 7.00
14.04  22:00 Глазго Рейнджерс ... Брага 1.77 3.70 4.90
14.04  22:00 Лион ... Вест Хэм 2.13 3.40 3.65
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Сегодня, 14 Апреля
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