«Относитесь к нам всерьёз» - Трапп предупредил «Барселону»

Голкипер франкфуртского «Айнтрахта» Кевин Трапп предупредил «Барселону» накануне ответного матча в рамках четвертьфинал Лиги Европы - не стоит недооценивать его команду. В первой игре «Айнтрахт» и «Барселона» забили друг другу по мячу.

- «Барселона» должна понимать, что нас не стоит недооценивать. Мы уже много раз доказывали, что являемся крепким орешком. И доказали это и в первом матче. Для нас это очень важные матчи, а еще мы очень хотим выйти в полуфинал Лиги Европы, - заявил Трапп. слова которого цитирует пресс-служба УЕФА.