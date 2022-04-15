«Заслужили» - Ридле похвалил «Айнтрахт»

Бывший чемпион мира и победитель Лиги чемпионов, Карл-Хайнц Ридле, присутствовал на «Камп Ноу» во время исторической победы «Айнтрахта» над «Барселоной», выведшей немецкую команду в полуфинал Лиги Европы. Ридле считает, что «Айнтрахт» заслужил этот успех.

- Невероятная атмосфера, не припоминаю такой ранее за всю свою жизнь. После третьего мяча «Айнтрахта» я поверил в победу. И «Айнтрахт» заслужил ее, потому что создал больше голевых моментов, он должен был забивать еще больше, - считает Ридле, слова которого цитирует официальный сайт УЕФА.