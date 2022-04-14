«Барселона» обнародовала состав на матч с «Айнтрахтом»

В ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы «Барселона» примет дома немецкий «Айнтрахт». Первая встреча между этими командами завершилась вничью - 1:1. Накануне игры наставник испанской команды, легендарный Хави Эрнандес, объявил стартовый состав «Барселоны» на ответный матч.

«Барселона»: Тер Штеген, Араухо, Бускетс, Дембеле, Жорди Альба, Педри, Ферран, Мингеса, Эрик Гарсия, Обамеянг, Гави.

Матч между «Барселоной» и «Айнтрахтом» начнется в 22 часа по московскому времени, его онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.