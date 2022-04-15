Вице-президент «Барселоны» объяснил, почему на «Камп Ноу» было столько немецких фанатов

Вице-президент клуба Елена Форт рассказала о досадном инциденте и дала возможное объяснение наплыву немецких фанатов.

«Продажа билетов была ограничена в Германии с самого начала. «Барса» приняла необходимые меры, и было продемонстрировано, что они не сработали», - сказала она.

Затем Форт попросили дать возможное объяснение тому, как гостевые болельщики получили такую большую долю билетов в тот вечер.

«Один из способов, которым немецкие фанаты смогли получить билеты, заключался в том, чтобы связаться с компаниями по перепродаже, у которых есть испанские кредитные карты, чтобы купить их. Конечно, это один из способов покупки билетов, но не единственный», - объяснила она.

Также она сказала, что в «Барселоне» сделают выводы и найдут решение этой проблемы в будущем.

«Клуб должен подумать об этом и принять радикальные решения. Одно из возможных решений — сделать билеты в будущем именными», - отметила она.