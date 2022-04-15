Араухо: «Это провал, «Барселона» хотела выиграть Лигу Европы»

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо прокомментировал вылет своей команды от «Айнтрахта» после домашнего поражения (2:3) в 1/4 финала Лиги Европы.

«С учётом нашего уровня и наших недавних успехов, думаю, это можно назвать провалом, потому что мы хотели выиграть Лигу Европы. Победа в турнире была бы очень ценной для нашего развития, особенно учитывая количество молодых игроков в составе, – цитирует Араухо Mundo Deportivo. – Мы должны поднять голову, мы отлично поработали в последние месяцы. Нам нужно сосредоточиться на Ла Лиге и подготовиться к следующему сезону, который обязательно будет успешным.

Обидное поражение. Несмотря на результат, на мой взгляд, мы провели хорошую игру и сделали то, над чем работали. Все три пропущенных гола стали результатом ошибок. Нельзя допускать подобное, особенно в Европе. Именно по этой причине мы сегодня проиграли», – отметил 23-летний уругваец.