Более 30 тысяч немцев намерены поддержать «Айнтрахт» в матче против «Барселоны» на «Камп Ноу»

В четверг вечером немецкий «Айнтрахт» сразится с «Барселоной» на легендарном «Камп Ноу» в борьбе за место в полуфинале Лиги Европы. Немцы готовы привезти с собой многотысячный десант болельщиков - хотя «Барселона» выделила на гостевой сектор лишь пять тысяч билетов, в то время как попасть на стадион намерены все тридцать тысяч, сообщает ITASportPress!

Любопытно, что и в первом матче, который завершился со счетом 1:1, было получен более 250 тысяч заявок на билеты, при вместимости стадиона «Айнтрахта» в 48 тысяч зрителей.