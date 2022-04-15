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Чемпионат Испании. Ла Лига

Эрик Гарсия удивлён количество болельщиков из Франкфурта

15 Апреля 2022 • 09:53 Комментировать
Барселона
2:3
Айнтрахт Фр
окончен

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия рассказал журналистам после ответного матча Лиги Европы, что был удивлен таким количеством болельщиков из Франкфурта.

«То, что произошло на трибунах – это странно. Такое редко увидишь. Я благодарю каждого болельщика «Барселоны», который присутствовал сегодня», — сказал Гарсия.

Бывший игрок «Манчестер Сити» добавил, что теперь команда полностью сосредоточится на том, чтобы завершить чемпионат на сильной ноте.

«Наша цель сейчас — попытаться закончить Ла Лигу как можно лучше», — добавил Гарсия.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Айнтрахт Франкфурт Эрик Гарсия
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