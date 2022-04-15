Эрик Гарсия удивлён количество болельщиков из Франкфурта

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия рассказал журналистам после ответного матча Лиги Европы, что был удивлен таким количеством болельщиков из Франкфурта.

«То, что произошло на трибунах – это странно. Такое редко увидишь. Я благодарю каждого болельщика «Барселоны», который присутствовал сегодня», — сказал Гарсия.

Бывший игрок «Манчестер Сити» добавил, что теперь команда полностью сосредоточится на том, чтобы завершить чемпионат на сильной ноте.

«Наша цель сейчас — попытаться закончить Ла Лигу как можно лучше», — добавил Гарсия.