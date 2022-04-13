Участие Пике в матче Лиги Европы под вопросом

Защитник «Барселоны» Херард Пике может пропустить ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы против франкфуртского «Айнтрахта».

Пике получил травму в начале первой игры. Футболисту пришлось покинут поле. Также он не был заявлен на игру очередного тура Ла Лиги против «Леванте».

В среду ветеран вернулся к тренировкам, однако, как сообщает Sport, на лице Пике была замечена гримаса боли, а во время тренировки он выглядел не совсем комфортно.

Его участие в ответном матче до сих пор остается под вопросом. Первая игра закончилась со счетом 1:1.