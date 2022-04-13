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Чемпионат Испании. Ла Лига

Участие Пике в матче Лиги Европы под вопросом

13 Апреля 2022 • 14:59 Комментировать
Барселона
...
Айнтрахт Фр
1.37 4.90 8.50
14.04 22:00

Защитник «Барселоны» Херард Пике может пропустить ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы против франкфуртского «Айнтрахта».

Пике получил травму в начале первой игры. Футболисту пришлось покинут поле. Также он не был заявлен на игру очередного тура Ла Лиги против «Леванте».

В среду ветеран вернулся к тренировкам, однако, как сообщает Sport, на лице Пике была замечена гримаса боли, а во время тренировки он выглядел не совсем комфортно.

Его участие в ответном матче до сих пор остается под вопросом. Первая игра закончилась со счетом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике
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БАРСЕЛОНА АЙНТРАХТ ФР
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