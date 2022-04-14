Костич – первый со времён Жуниньо Пернамбукано игрок с голом и ассистом на «Камп Ноу» в еврокубках

Полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич повторил достижение знаменитого бразильца 13-летней давности.

В сегодняшнем матче против «Барселоны» на «Камп Ноу» серб записал на свой счёт гол и голевую передачу, став первым с марта 2009 года игроком, кому удалось это сделать в рамках еврокубковых соревнований.

13 лет назад такой же успех покорился известному бразильскому полузащитнику «Лиона» Жуниньо Пернамбукано, что, впрочем, не уберегло его команду от крупного поражения – в тот день каталонцы победили со счётом 5:2 в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.