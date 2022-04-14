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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Нужно побеждать, играя красиво – мы каталонцы»

14 Апреля 2022 • 09:03 Комментировать (1)
Барселона
...
Айнтрахт Фр
1.35 5.10 8.50
Через 12 ч. 25 мин.

Главный тренер «Барселоны» Хави пообщался с журналистами по поводу философии игры клуба.

«Мы в «Барселоне» смотрим на историю команды. Когда Кройф пришел, он создал определенные основы для хорошей игры», — сказал Хави на пресс-конференции перед ответной игрой Лиги Европы с франкфуртским «Айнтрахтом».

Хави отметил, что его не устраивает только результат.

«Нужно побеждать, играя красиво – мы каталонцы. Вот как мы живем. Это «Барса». Мы обязаны побеждать и играть хорошо. Нам не стоит побеждать со счетом 1:0 и на 90-й минуте. Мы — «Барса», - добавил наставник каталонского клуба.

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Барселона Хави Эрнандес
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БАРСЕЛОНА АЙНТРАХТ ФР
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