Хави: «Нужно побеждать, играя красиво – мы каталонцы»

Главный тренер «Барселоны» Хави пообщался с журналистами по поводу философии игры клуба.

«Мы в «Барселоне» смотрим на историю команды. Когда Кройф пришел, он создал определенные основы для хорошей игры», — сказал Хави на пресс-конференции перед ответной игрой Лиги Европы с франкфуртским «Айнтрахтом».

Хави отметил, что его не устраивает только результат.

«Нужно побеждать, играя красиво – мы каталонцы. Вот как мы живем. Это «Барса». Мы обязаны побеждать и играть хорошо. Нам не стоит побеждать со счетом 1:0 и на 90-й минуте. Мы — «Барса», - добавил наставник каталонского клуба.