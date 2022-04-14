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Лига Европы

«Барселона» получила в свои ворота четыре пенальти за последние два матча

14 Апреля 2022 • 22:23 Комментировать
Барселона
0:2
Айнтрахт Фр
1.37 5.40 9.00
2-й тайм

В ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы «Барселона» принимает дома немецкий «Айнтрахт». Первая встреча между этими командами завершилась вничью - 1:1. Ответный матч начался неудачно для «Барселоны» - гости заработали пенальти и вышли вперед благодаря точному удару Филиппа Костича.

Это уже четвертый пенальти, назначенный за последние два матча в ворота «Барселоны» - при том, что за предыдущие 55 матчей «Барселоны» в ее ворота были назначены все те же четыре пенальти. Три из них были пробиты в ворота «Барсы» в матче прошлого тура чемпионата Испании против «Леванте».

Матч между «Барселоной» и «Айнтрахтом» начался в 22 часа по московскому времени, его онлайн трансляция доступна на нашем сайте.

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БАРСЕЛОНА АЙНТРАХТ ФР
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окончен Аталанта 0:2 РБ Лейпциг
Идет 51 минута Барселона 0:2 Айнтрахт Фр 1.46 4.70 7.00
Идет 49 минута Глазго Рейнджерс 2:0 Брага 1.77 3.70 4.90
Идет 51 минута Лион 0:3 Вест Хэм 2.13 3.40 3.65
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