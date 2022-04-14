«Барселона» получила в свои ворота четыре пенальти за последние два матча

В ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы «Барселона» принимает дома немецкий «Айнтрахт». Первая встреча между этими командами завершилась вничью - 1:1. Ответный матч начался неудачно для «Барселоны» - гости заработали пенальти и вышли вперед благодаря точному удару Филиппа Костича.

Это уже четвертый пенальти, назначенный за последние два матча в ворота «Барселоны» - при том, что за предыдущие 55 матчей «Барселоны» в ее ворота были назначены все те же четыре пенальти. Три из них были пробиты в ворота «Барсы» в матче прошлого тура чемпионата Испании против «Леванте».

Матч между «Барселоной» и «Айнтрахтом» начался в 22 часа по московскому времени, его онлайн трансляция доступна на нашем сайте.