Прервалась пятнадцатиматчевая беспроигрышная серия «Барселоны»

«Барселона» сперва шокировала своих соперников вылетом из Лиги чемпионов, а затем была вынуждена сложить оружие и в Лиге Европы - сегодня вечером она проиграла «Айнтрахту». Это поражение прервало серию из пятнадцати матчей, в которых команда Хваи Эрнандеса не проигрывала.

В последний раз «Барса» потерпела поражение в рамках Кубка Испании двадцатого января - в том матче она уступила «Атлетику» из Бильбао. И вот, спустя почти три месяца - еще одно чувствительное поражение, которое снова привело к вылету из турнира.