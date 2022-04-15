Вратарь «Айнтрахта» Трапп: Никто такого не ожидал

Голкипер «Айнтрахта» Кевин Трапп поделился с журналистами эмоциями после победы в Лиге Европы над «Барселоной».

Трапп сказал, что у него просто нет слов для того, чтобы описать эмоции после этого успеха, ведь никто подобного не ожидал. Кевин отметил, что футболистам «Айнтрахта» нужно было воспользоваться шансами, которые возникали у чужих ворот, а в этом аспекте «орлы» были очень эффективны.

Напомним, что «Айнтрахт» на выезде со счётом 3:2 неожиданно переиграл «Барселону» и вышел в полуфинал Лиги Европы.