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Лига Европы

Экс-игрок сборной Аргентины: «Айнтрахт» справедливо прошёл «Барселону»

15 Апреля 2022 • 09:09 Комментировать
Барселона
2:3
Айнтрахт Фр
окончен

Экс-игрок аргентинской сборной Густаво Лопес высказался по поводу вылета каталонской команды из Лиги Европы от немецкого «Айнтрахта».

Лопес сказал, что результат вполне справедливый. Аргентинец отметил, что футболисты «Барселоны» очень много владели мячом, но так и не придумали, что же с ним делать в чужой штрафной. Густаво добавил, что немецкая команда сыграла намного лучше и заслуженно прошла в полуфинал.

Напомним, что в ответном поединке «Айнтрахт» обыграл «сине-гранатовых» со счётом 3:2 и вышел в полуфинал Лиги Европы, где встретится с лондонским «Вест Хэмом».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лига Европы Айнтрахт Франкфурт Густаво Лопес
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