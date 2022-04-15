Хави: «Клуб будет выяснять, почему на стадионе было столько фанатов «Айнтрахта»

Главный тренер «Барселоны» Хави сказал журналистом, что остался очень недовольным огромным количеством болельщиков франкфуртского «Айнтрахта» во время ответного матча Лиги Европы.

«Очевидно, что атмосфера не помогла нам, и клуб выясняет, почему это произошло. Игроки тоже хотят знать, почему. Это был явный просчет с нашей стороны», - сказал Хави.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта признался, что ему стыдно за то, что произошло.

«То, что произошло, — позор. Я чувствую себя неловко. Мне стыдно и я очень сожалею о том, что увидел», - сказал Лапорта.