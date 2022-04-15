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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Клуб будет выяснять, почему на стадионе было столько фанатов «Айнтрахта»

15 Апреля 2022 • 10:20 Комментировать
Барселона
2:3
Айнтрахт Фр
окончен

Главный тренер «Барселоны» Хави сказал журналистом, что остался очень недовольным огромным количеством болельщиков франкфуртского «Айнтрахта» во время ответного матча Лиги Европы.

«Очевидно, что атмосфера не помогла нам, и клуб выясняет, почему это произошло. Игроки тоже хотят знать, почему. Это был явный просчет с нашей стороны», - сказал Хави.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта признался, что ему стыдно за то, что произошло.

«То, что произошло, — позор. Я чувствую себя неловко. Мне стыдно и я очень сожалею о том, что увидел», - сказал Лапорта.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Айнтрахт Франкфурт Хави Эрнандес
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