Хави прокомментировал вылет «Барселоны» из Лиги Европы

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал поражение своей команды от немецкого «Айнтрахта» в четвертьфинале Лиги Европы.

Коллектив из Франкфурта вышел в полуфинал благодаря победе на «Камп Ноу» со счётом 3:2.

«Мы отлично сражались в конце. Мы забили дважды, но сыграли в атаке не лучшим образом, – приводит комментарии Хави Mundo Deportivo. – Сегодня команда выступила не так здорово, как в предыдущих матчах, а соперник был хорош в контратаках. Сначала случился пенальти, а затем они забили отличный гол, воспользовавшись нашей нелепой ошибкой. Теперь нам нужно сосредоточиться на Ла Лиге. Обидно, ведь мы возлагали большие надежды на этот турнир.

Мы полностью выложились, но дальше идёт «Айнтрахт». Мы извлечём уроки. Наша цель – выйти в Лигу чемпионов на следующий сезон, и этого можно добиться через Ла Лигу», – отметил тренер «Барселоны».