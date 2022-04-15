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Лига Европы

26 тысяч немецких фанатов на трибунах «Камп Ноу» шокировали Хави и Лапорту

15 Апреля 2022 • 13:34 Комментировать
Барселона
2:3
Айнтрахт Фр
окончен
«Барселона» переживает шок после поражения от «Айнтрахта», и ее руководство отчаянно ищет виновника произошедшего. Часть вины возлагается на.... фанатов «Айнтрахта», их на стадионе «Барселоны» оказалось целых двадцать шесть тысяч.

Конечно, если бы «Камп Ноу» был забит под завязку, а «Барселона» играла бы получше с самого начала матча, то они бы утонули в общем хоре. Но «Барселона» пропустила дважды в первом тайме, а затем в середине второго - и фанаты сперва просто приумолкли, а после третьего гола немцев начали собираться на выход. И в момент, когда «Барселона», может, еще могла бы что-то спасти и ей требовалась поддержка, над стадионом были слышны только немецкие фанаты.

Руководство «Барселоны» уже пообещало принять меры и исключить подобное в будущем (максимум - пять тысяч билетов для поклонников гостей). Но это не вернет уже трофей, который многие фанаты «Барсы» уже видели в кармане, особенно после вылета «Севильи» в прошлом раунде.

- Это стыдобища и скандал. Такое не повторится. Мы просчитались, - заявил Лапорта.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Айнтрахт Франкфурт Камп Ноу
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