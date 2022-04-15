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Эрик Гарсия о Лиге Европы: «Это и провал, и разочарование»

15 Апреля 2022 • 14:45 Комментировать
Барселона
2:3
Айнтрахт Фр
окончен

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия прокомментировал итог противостояния с франкфуртским «Айнтрахтом».

«Это немного провал и разочарование. Глядя на то, как мы начали сезон, казалось невозможным, что мы можем что-то сделать в Лиге Европы. Мы внесли большие изменения, мы были уверены, что сможем сделать что-то великое, но мы не были на том уровне, который требовался в обоих матчах», - сказал Гарсия.

«Барселона» сенсационно проиграла по сумме двух встреч немецкому клубу со счетом 3:4 и вылетела из турнира на стадии четвертьфинала.

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Барселона Эрик Гарсия
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