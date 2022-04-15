Экс-арбитр считает, что пенальти в ворота «Барселоны» нужно было перебить

Известный экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес высказался по поводу судейства в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы между «Барселоной» и «Айнтрахтом».

Гонсалес сказал, что во время пенальти в ворота каталонского клуба в начале матча один из игроков «Айнтрахта» раньше времени вбежал в штрафную, так что одиннадцатиметровый в идеале нужно было перебить. Экс-арбитр отметил, что если судьи требовательны к вратарям, которые должны оставаться на линии, то и к подобным эпизодам нужно относиться внимательнее.

Напомним, что в итоге «Айнтрахт» одержал победу со счётом 3:2 и вышел в полуфинал Лиги Европы.