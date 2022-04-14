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«Барселона» сыграла вничью последние три домашних матчах в европейских турнирах - близок рекорд

14 Апреля 2022 • 21:24 Комментировать
Барселона
...
Айнтрахт Фр
1.37 5.40 9.00
Через 0 ч. 7 мин.

«Барселона» не побеждает в домашних матчах еврокубков с октября прошлого года, когда с минимальным счетом удалось переиграть киевское «Динамо». Следующие три домашних матча «Барсы» в европейских турнирах закончились вничью - сперва поединок с «Бенфикой» в Лиге чемпионов, затем встречи с «Наполи» и «Галатасараем» в Лиге Европы.

Если «Барса» сыграет вничью и сегодня с «Айнтрахтом», то это будет повторением самой длинной подобной истории в истории клуба.

Матч между «Барселоной» и «Айнтрахтом» начнется в 22 часа по московскому времени, его онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.
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БАРСЕЛОНА АЙНТРАХТ ФР
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14.04  22:00 Глазго Рейнджерс ... Брага 1.77 3.70 4.90
14.04  22:00 Лион ... Вест Хэм 2.13 3.40 3.65
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