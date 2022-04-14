«Барселона» сыграла вничью последние три домашних матчах в европейских турнирах - близок рекорд

«Барселона» не побеждает в домашних матчах еврокубков с октября прошлого года, когда с минимальным счетом удалось переиграть киевское «Динамо». Следующие три домашних матча «Барсы» в европейских турнирах закончились вничью - сперва поединок с «Бенфикой» в Лиге чемпионов, затем встречи с «Наполи» и «Галатасараем» в Лиге Европы.

Если «Барса» сыграет вничью и сегодня с «Айнтрахтом», то это будет повторением самой длинной подобной истории в истории клуба.