«Барселона» пропустила уже восемь голов из-за пределов штрафной площади в текущем сезоне

В ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы «Барселона» принимает дома немецкий «Айнтрахт». Первая встреча между этими командами завершилась вничью - 1:1. Ответный матч начался неудачно для «Барселоны» - сперва команда пропустила с пенальти, а на 36-й минуте великолепный гол дальним ударом забил Сантос Борре.

Это был уже восьмой гол, который «Барселона» в текущем сезоне пропустила после дальнего удара из-за пределов штрафной площади. Такого с командой не было с сезона 2005-2006, когда в ней блистали такие футболисты, как Роналдиньо, Деку и Это'О.