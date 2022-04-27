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Чемпионат Франции. Лига 1

Жена Икарди Ванда Нара: «Я до сих пор остаюсь его агентом, хоть это и тяжело»

27 Апреля 2022 • 17:53 Комментировать
Страсбург
...
ПСЖ
3.15 3.65 2.17
29.04 22:00

Жена и по совместительству агент нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди Ванда Нара прокомментировала свои отношения с футболистом. Напомним, что недавно стали появляться слухи о разводе пары. Икарди якобы узнал об измене жены с охранником.

«Я до сих пор остаюсь его агентом, хотя очень тяжело быть женой и агентом одновременно. Флирт с Брозовичем? После этой лживой новости у нас и начались проблемы в «Интере», тогда Мауро попросили сменить агента», – цитирует Ванду издание Calciomercato.

Икарди покинул миланский «Интер» летом 2019 года по приходу в команду Антонио Конте. Сезоном позже «ПСЖ» выкупил футболиста на постоянной основе.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Мауро Икарди Ванда Нара
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