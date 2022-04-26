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Чемпионат Франции. Лига 1

Анчелотти рассказал, что заставило его покинуть «ПСЖ» в 2013 году

26 Апреля 2022 • 16:19 Комментировать
Страсбург
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ПСЖ
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29.04 22:00

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, как уходил из «ПСЖ» в 2013 году.

Итальянский специалист возглавил парижан в конце 2011 года и проработал до мая 2013. Он признался, что оказался во Франции, благодаря спортивному директору клуба Леонардо, которого тренировал раньше. Анчелотти был заинтересован в этом проекте, но покинул «ПСЖ» менее чем через два года из-за разногласий с руководством.  

«Однажды мне поставили условия, что, если я не обыграю в Лиги чемпионов «Порту», то меня уволят. Я им ответил: «Как вы можете мне такое говорить? Это подрывает доверие». Я решил, что уйду в феврале, даже если со мной захотят продлить контракт», — приводит слова Анчелотти Movistar.

Вместе с «ПСЖ» Анчелотти выиграл чемпионат Франции в сезоне 2012/2013.

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Евро-Футбол.Ру,
Карло Анчелотти ПСЖ
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