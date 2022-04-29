Леонардо намерен отправить Доннарумму в «Ювентус»

Выступления Джанлуиджи Доннаруммы в «ПСЖ» оставляют двоякое впечатление - «ПСЖ» вернул себе титул лучшей во Франции, но при этом проиграл в Лиге чемпионов в 1/8 финала, и немало людей винят в этом Доннарумму. Итальянский вратарь конкурирует в составе с костариканцем Кейлором Навасом, опыт которого высоко ценит руководство клуба, в частности, бразилец Леонардо.

Как сообщает ITASportPress, спортивный директор клуба уже принял решение отправить Доннарумму ан родину, в Италию - пока что на бае арендного соглашения. А выступать Джанлуиджи будет в туринском «Ювентусе», уточняет источник.