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Чемпионат Франции. Лига 1

Источник: «ПСЖ» отправит Почеттино в отставку

24 Апреля 2022 • 23:28 Комментировать (1)
Страсбург
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ПСЖ
3.60 3.65 2.00
29.04 22:00

По данным источника, Маурисио Почеттино в скором времени будет уволен с должности главного тренера «Пари Сен-Жермен».

Недавно аргентинский специалист привёл команду к победе в чемпионате Франции, но прежде его работа вызвала множество вопросов – главным образом из-за провала в Лиге чемпионов, где парижане уступили мадридскому «Реалу» на стадии 1/8 финала.

Как сообщает Goal со ссылкой на французские СМИ, в ближайшее время Почеттино будет отправлен в отставку, несмотря на чемпионство в Лиге 1. Сторонам осталось лишь урегулировать компенсацию за досрочное расторжение контракта. По данным источника, «ПСЖ» придётся выплатить Почеттино порядка 15 млн евро.

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ПСЖ Маурисио Почеттино
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