«ПСЖ» провёл переговоры с мамой Мбаппе

«ПСЖ» провёл переговоры с матерью своего нападающего Киллиана Мбаппе, который летом может перебраться в мадридский «Реал». Согласно The Telegraph, французский клуб надеется, что мать сможет переубедить футболиста остаться продлить контракт, который истекает по окончанию нынешнего сезона.

Напомним, что ранее мама Мбаппе активно уговаривала своего сына подписать новый контракт с «ПСЖ». Французский клуб предлагал своему нападающему соглашение, по которому он мог стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире с зарплатой в размере более одного миллиона евро.

Мадридский «Реал» ранее заявил футболисту, что этим летом у него будет последний шанс перебраться в команду.