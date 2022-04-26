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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» провёл переговоры с мамой Мбаппе

26 Апреля 2022 • 14:43 Комментировать
Страсбург
...
ПСЖ
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29.04 22:00

«ПСЖ» провёл переговоры с матерью своего нападающего Киллиана Мбаппе, который летом может перебраться в мадридский «Реал». Согласно The Telegraph, французский клуб надеется, что мать сможет переубедить футболиста остаться продлить контракт, который истекает по окончанию нынешнего сезона.

Напомним, что ранее мама Мбаппе активно уговаривала своего сына подписать новый контракт с «ПСЖ». Французский клуб предлагал своему нападающему соглашение, по которому он мог стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире с зарплатой в размере более одного миллиона евро.

Мадридский «Реал» ранее заявил футболисту, что этим летом у него будет последний шанс перебраться в команду.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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СТРАСБУРГ ПСЖ
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