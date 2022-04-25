«ПСЖ» хочет продать Неймара летом

Французский «ПСЖ» ближайшим летом будет готов расстаться со своим полузащитником Неймаром, которого пресса уже несколько дней связывает с возможным уходом из стана парижан.

Как сообщает Sky Sports, «ПСЖ» не будет держать футболиста, если получит подходящее предложение о трансфере. В клубе считают, что уход бразильца может позволить клубу выйти на новый уровень и купить игрока, который будет более приверженно относится к команде.

Напомним, что Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из каталонской «Барселоны». Сумма трансфера составила 222 миллиона евро, что до сих пор делает бразильца самым дорогим игроком в истории футбола.