Председатель «Тоттенхэма» раздражён связями Конте с «ПСЖ»

Председатель «Тоттенхэма» Даниэль Леви крайне негативно воспринял информацию о возможном уходе Антонио Конте во французский «ПСЖ».

Парижский гранд, как сообщается, расстанется с нынешним рулевым Маурисио Почеттино в ближайшее время, а главными претендентами на то, чтобы занять место аргентинца, называются безработный Зинедин Зидан и Антонио Конте, связанный контрактом с «Тоттенхэмом». Как утверждает издание The Athletic, председатель лондонского клуба Даниэль Леви разочарован сведениями об интересе Конте к работе в «ПСЖ». Однако в «Тоттенхэме» намерены игнорировать слухи относительно будущего своего тренера, пока не завершится сезон.

Действующее соглашение Антонио Конте со «шпорами» рассчитано до лета 2023 года.