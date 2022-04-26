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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Председатель «Тоттенхэма» раздражён связями Конте с «ПСЖ»

26 Апреля 2022 • 21:47 Комментировать
Страсбург
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ПСЖ
3.20 3.55 2.17
29.04 22:00

Председатель «Тоттенхэма» Даниэль Леви крайне негативно воспринял информацию о возможном уходе Антонио Конте во французский «ПСЖ».

Парижский гранд, как сообщается, расстанется с нынешним рулевым Маурисио Почеттино в ближайшее время, а главными претендентами на то, чтобы занять место аргентинца, называются безработный Зинедин Зидан и Антонио Конте, связанный контрактом с «Тоттенхэмом». Как утверждает издание The Athletic, председатель лондонского клуба Даниэль Леви разочарован сведениями об интересе Конте к работе в «ПСЖ». Однако в «Тоттенхэме» намерены игнорировать слухи относительно будущего своего тренера, пока не завершится сезон.

Действующее соглашение Антонио Конте со «шпорами» рассчитано до лета 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм ПСЖ Даниэль Леви Антонио Конте
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