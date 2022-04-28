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Чемпионат Франции. Лига 1

Рамос: «Адаптация к «ПСЖ» шла с большим трудом»

28 Апреля 2022 • 00:32 Комментировать
Страсбург
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ПСЖ
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29.04 22:00

Испанский защитник Серхио Рамос перебрался в «ПСЖ» прошлым летом, однако уже стал объектом насмешек со стороны фанатов клуба - времени на поле проводит мало, травмы получает часто, денег просит много... Между тем сам Рамос винит во всем затянувшийся процесс адаптации к клубу.

- Я много лет провел в другом клубе, тут пришлось переезжать в Париж, четверо детей, школы... Мне долго не удавалось найти подходящий дом. К счастью, чуть облегчило адаптацию присутствие некоторых знакомых мне игроков. Это и футболисты из Латинской Америки. и такие, как Кимпембе, все это помогало поначалу, - цитирует Рамоса ITASportPress.

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ПСЖ Серхио Рамос
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