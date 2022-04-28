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Чемпионат Франции. Лига 1

Ангбан: «Против Мбаппе играть сложнее, чем Бензема и Неймаром»

28 Апреля 2022 • 16:21 Комментировать
Страсбург
...
ПСЖ
3.20 3.60 2.15
29.04 22:00

Полузащитник «Сочи» Викторьен Ангбан рассказал о нападающем, против которого играть труднее всего.

Напомним, ранее ивуариец выступал в чемпионатах Испании и Франции.

«Мне довелось поиграть против лучших футболистов Европы. Бензема, Неймар и Суарес — сильнейшие форварды, но самым сложным игроком был Мбаппе», — приводит слова Ангбана «Metaratings».

Ангбан перешёл в «Сочи» летом прошлого года из французского «Меца». В Испании он защищал цвета «Гранады». Отметим, что ивуариец является воспитанником лондонского «Челси», за взрослую команду которого не провёл ни одного официального матча.   

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Неймар Сочи Килиан Мбаппе Викторьен Ангбан
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