Ангбан: «Против Мбаппе играть сложнее, чем Бензема и Неймаром»

Полузащитник «Сочи» Викторьен Ангбан рассказал о нападающем, против которого играть труднее всего.

Напомним, ранее ивуариец выступал в чемпионатах Испании и Франции.

«Мне довелось поиграть против лучших футболистов Европы. Бензема, Неймар и Суарес — сильнейшие форварды, но самым сложным игроком был Мбаппе», — приводит слова Ангбана «Metaratings».

Ангбан перешёл в «Сочи» летом прошлого года из французского «Меца». В Испании он защищал цвета «Гранады». Отметим, что ивуариец является воспитанником лондонского «Челси», за взрослую команду которого не провёл ни одного официального матча.