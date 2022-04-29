Мбаппе забил 130-й гол в Лиге 1

Очередной, 35-й тур чемпионата Франции начался с матча между «Страсбуром» и «ПСЖ», который уже обеспечил себе чемпионский титул. Видимо, это обстоятельство несколько расслабило подопечных Маурисио Почеттино, которые пропустил быстрый гол в самом дебюте матча. Кевин Гамейро отличился за «Страсбур» уже на второй минуте матча, олнако Килиан Мбаппе еще до перерыва восстановил равновесие.

Для французского форварда это был 130-й гол в Лиге 1 в общей сложности, с учетом выступлений за «Монако». В 21-м веке больше забивал в чемпионате Франции только Эдинсон Кавани - 138 голов.

Следить за онлайн-трансляцией поединка между «Страсбуром» и «ПСЖ» можно по нашей ссылке.