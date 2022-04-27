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Чемпионат Германии. Бундеслига

Три немецких клуба претендуют на Дракслера

27 Апреля 2022 • 01:55 Комментировать
Страсбург
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ПСЖ
3.10 3.60 2.20
29.04 22:00

Вингер «ПСЖ» Юлиан Дракслер может оформить возвращение в немецкую Бундеслигу.

Немец связан с «Пари Сен-Жермен» контрактом, рассчитанным ещё на два года, однако клуб, как сообщалось в прессе, готов отпустить его этим летом. Интерес к Дракслеру уже проявила испанская «Севилья», кроме того, как информируют французские СМИ, у игрока есть три варианта продолжения карьеры на родине: приобрести крайнего нападающего хотят дортмундская «Боруссия», леверкузенский «Байер» и берлинская «Герта». Сам 28-летний игрок, впрочем, не отказался бы от возможности остаться в Париже.

В текущем сезоне Дракслер провёл 24 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, но в старте выходил лишь 8 раз. В активе немца 2 гола и 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Герта Боруссия Дортмунд ПСЖ Юлиан Дракслер
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