Три немецких клуба претендуют на Дракслера

Вингер «ПСЖ» Юлиан Дракслер может оформить возвращение в немецкую Бундеслигу.

Немец связан с «Пари Сен-Жермен» контрактом, рассчитанным ещё на два года, однако клуб, как сообщалось в прессе, готов отпустить его этим летом. Интерес к Дракслеру уже проявила испанская «Севилья», кроме того, как информируют французские СМИ, у игрока есть три варианта продолжения карьеры на родине: приобрести крайнего нападающего хотят дортмундская «Боруссия», леверкузенский «Байер» и берлинская «Герта». Сам 28-летний игрок, впрочем, не отказался бы от возможности остаться в Париже.

В текущем сезоне Дракслер провёл 24 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, но в старте выходил лишь 8 раз. В активе немца 2 гола и 2 результативные передачи.