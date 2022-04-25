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Чемпионат Испании. Ла Лига

Алвес не боится уступить Месси статус самого титулованного футболиста мира

25 Апреля 2022 • 01:24 Комментировать
Страсбург
...
ПСЖ
3.60 3.65 2.00
29.04 22:00

Крайний защитник «Барселоны» Дани Алвес заявил, что не переживает из-за перспективы уступить статус самого титулованного футболиста мира Лионелю Месси.

В настоящий момент на счету 38-летнего бразильца 43 завоёванных за карьеру кубка. Лионель Месси на днях выиграл свой 39-й трофей, став победителем французской Лиги 1 с «ПСЖ». Аргентинец при этом моложе на четыре года.

«Если тебя когда-нибудь превзойдут, то пусть это будет кто-то, кто действительно лучше тебя», – написал бразильский ветеран в социальных сетях, прикрепив фото со сравнением списка собственных трофеев с трофеями Лионеля Месси после триумфа аргентинца в чемпионате Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Дани Алвес ПСЖ
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