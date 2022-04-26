Доннарумма: «Месси всё ещё лучший игрок мира»

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма поделился мнением об игровой форме нападающего команды Лионеля Месси.

«Лионель Месси по-прежнему лучший игрок мира. Он отличный парень», — приводит слова Доннаруммы Sky Sport Italia.

Напомним, в прошедшую субботу, 23 апреля, парижане досрочно выиграли чемпионат Франции, сыграв вничью в матче 33-го тура Лиги 1 с «Лансом» (1:1). Единственный мяч «ПСЖ» в той встрече забил Месси. До конца турнира подопечным Маурисио Почеттино осталось провести четыре игры.

Месси перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в августе прошлого года. В текущем сезоне 34-летний аргентинец провёл за французскую команду 30 матчей, в которых забил девять голов и сделал 13 результативных передач.