«ПСЖ» пропустил самый быстрый гол за почти четыре года

Очередной, 35-й тур чемпионата Франции начался с матча между «Страсбуром» и «ПСЖ», который уже обеспечил себе чемпионский титул. Видимо, это обстоятельство несколько расслабило подопечных Маурисио Почеттино, которые пропустил быстрый гол в самом дебюте матча.

Кевин Гамейро отличился за «Страсбур» уже на второй минуте матча, и это был самый быстрый пропущенный гол для «ПСЖ» за последние почти четыре года - с 26 сентября 2018 года. Тогда это случилось в матче с «Реймсом» - парижане пропустили, но затем забили четыре мяча.

Следить за онлайн-трансляцией поединка между «Страсбуром» и «ПСЖ» можно по нашей ссылке.