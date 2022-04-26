За Мбаппе голосовали на выборах президента Франции

Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял участие в выборах президента Франции, сам того не желая.

Звезда «ПСЖ» набрала не менее десяти голосов. Бюллетени были хорошо напечатанные и подготовленные. Судя по всему, голоса были спланированы, сообщает L’Est Républicain . Для создания футбольной команды не хватило только одного голоса. Данные голоса не были учтены, потому что футболист не являлся кандидатом.

23-летний нападающий в этом сезоне принял участие в 42 матчах, забил 33 мяча и отдал 22 голевые передачи. Стоимость игрока согласно порталу transfermarkt составляет 160 миллионов евро. Напомним, что контракт футболиста с клубом истекает в конце июня этого года, переговоры между сторонами активно ведутся.