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Чемпионат Франции. Лига 1

За Мбаппе голосовали на выборах президента Франции

26 Апреля 2022 • 17:27 Комментировать
Страсбург
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ПСЖ
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29.04 22:00
Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял участие в выборах президента Франции, сам того не желая.

Звезда «ПСЖ» набрала не менее десяти голосов. Бюллетени были  хорошо напечатанные и подготовленные. Судя по всему, голоса были спланированы, сообщает L’Est Républicain . Для создания футбольной команды не хватило только одного голоса. Данные голоса не были учтены, потому что футболист не являлся кандидатом.

23-летний нападающий в этом сезоне принял участие в 42 матчах, забил 33 мяча и отдал 22 голевые передачи. Стоимость игрока согласно порталу transfermarkt составляет 160 миллионов евро. Напомним, что контракт футболиста с клубом истекает в конце июня этого года, переговоры между сторонами активно ведутся.  


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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Лига 1 Килиан Мбаппе
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СТРАСБУРГ ПСЖ
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