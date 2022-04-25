«ПСЖ» определился с новым главным тренером

После того, как появилась информация о том, что Маурисио Почеттино де-юре покидает команду, а расторжение контракта с ним находится на финальной стадии, инсайдеры назвали фамилию нового наставника парижан.

Согласно информации The Times, заменой Почеттино станет Антонио Конте, который сейчас работает с «Тоттенхэмом». Примечательно, что у Конте действующий контракт до 2023 года, но для «ПСЖ» нет ничего невозможного, учитывая их финансовый ресурс.

Причиной же недовольства руководства Почеттино стал вылет из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. В минувшие выходные «ПСЖ» отметил досрочное чемпионство в Лиге 1.