Нападающий «ПСЖ» Неймар принял участие в турнире хайроллеров по покеру в Монте-Карло в пятницу, после игры очередного тура Лиги 1 против «Страсбура», которая закончилась со счетом 3:3.

30-летний футболист занял 29-е место из 75 участников в турнире по безлимитному холдему с повторным входом, для которого требовался бай-ин в размере 25 000 евро. Затем Неймар занял 74-е место из 140 участников турнира с бай-ином 550 евро и в конечном итоге выбыл из турнира в 3 часа ночи в воскресенье.

Эксперты по покеру RMC Бенни и Ю объяснили: «Должно быть, у всех были галлюцинации, когда они увидели Неймара за столом 550 евро, но он настоящий фанат покера… Все были в восторге. Он очень милый, он фанат».

Этот футбольный сезон нельзя назвать для Неймара удачным. «ПСЖ» не смог продвинуться в Лиге чемпионов дальше 1/8 финала, а в Лиге форвард в 20 матчах забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.