Месси останется в «ПСЖ»

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси останется в клубе.

По информации Sky Sports, 34-летний футболист будет играть за команду в следующем сезоне. Приоритет игрока – остаться в клубе.

В действующем сезоне Месси принял участие в 30 матчах, забил 9 голов и сделал 11 результативных передач во всех турнирах. Нападающий перебрался в стан «ПСЖ» в августе 2021 года, после окончания контракта в «Барселоне». Нынешнее соглашение игрока рассчитано до конца июня 2023 года. Трансферная стоимость футболиста, согласно порталу transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.

«ПСЖ» досрочно оформил чемпионство Лиги 1, набрав 78 очков в 34 играх.