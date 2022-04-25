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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси останется в «ПСЖ»

25 Апреля 2022 • 19:23 Комментировать
Страсбург
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ПСЖ
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29.04 22:00

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси останется в клубе.

По информации Sky Sports, 34-летний футболист будет играть за команду в следующем сезоне. Приоритет игрока – остаться в клубе.

В действующем сезоне Месси принял участие в 30 матчах, забил 9 голов и сделал 11 результативных передач во всех турнирах.  Нападающий перебрался в стан «ПСЖ» в августе 2021 года, после окончания контракта в «Барселоне». Нынешнее соглашение игрока рассчитано до конца июня 2023 года. Трансферная стоимость футболиста, согласно порталу transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.

«ПСЖ» досрочно оформил чемпионство Лиги 1, набрав 78 очков в 34 играх.


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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Лига 1
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