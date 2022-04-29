Гамейро: «Я поддерживал «ПСЖ» с самого детства»

Нападающий «Страсбурга» Кевин Гамейро перед сегодняшним матчем против «ПСЖ» вспомнил о своём пребывании в стане парижан. Форвард заявил, что поддерживал этот клуб с самого деттсва.

«ПСЖ» – это клуб, который я поддерживал с самого детства. Я всегда мечтал играть за эту команду. Это был для меня клуб мечты, поэтому я очень горжусь, что мне довелось реализовать свою мечту и поиграть «ПСЖ», – сказал Гамейро.

Напомним, что Кевин Гамейро в 2011 году перешёл в «ПСЖ» из «Лорьяна». Французский нападающий стал одним из первых трансферов катарских владельцев, которые купили клуб в мае 2011 года.