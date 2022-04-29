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Гамейро: «Я поддерживал «ПСЖ» с самого детства»

29 Апреля 2022 • 17:48 Комментировать
Страсбург
...
ПСЖ
3.60 3.80 1.97
Через 3 ч. 0 мин.

Нападающий «Страсбурга» Кевин Гамейро перед сегодняшним матчем против «ПСЖ» вспомнил о своём пребывании в стане парижан. Форвард заявил, что поддерживал этот клуб с самого деттсва.

«ПСЖ» – это клуб, который я поддерживал с самого детства. Я всегда мечтал играть за эту команду. Это был для меня клуб мечты, поэтому я очень горжусь, что мне довелось реализовать свою мечту и поиграть «ПСЖ», – сказал Гамейро.

Напомним, что Кевин Гамейро в 2011 году перешёл в «ПСЖ» из «Лорьяна». Французский нападающий стал одним из первых трансферов катарских владельцев, которые купили клуб в мае 2011 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кевин Гамейро Страсбург
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СТРАСБУРГ ПСЖ
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29.04  22:00 Страсбург ... ПСЖ 4.30 4.10 1.77
30.04  18:00 Ланс ... Нант 1.88 3.80 4.10
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