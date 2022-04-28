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Цена на Неймара сдулась до рекордных показателей с момента его ухода из «Барселоны»

28 Апреля 2022 • 23:50 Комментировать
Страсбург
...
ПСЖ
3.15 3.65 2.18
Через 20 ч. 50 мин.

Переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за рекордные 222 миллиона евро пять лет назад взорвал всю футбольную общественность, но сейчас, когда ему уже исполнилось 30 лет, становится понятным, что платить за него такие деньги больше никто не будет.

Сейчас «ПСЖ» готов продать игрока за 90 миллионов евро - и это рекордно низкая цена за Неймара с момента его ухода из «Барселоны». В начале 2019 года его цена составляла 180 миллионов евро, в декабре того же года - 160 миллионов евро. В апреле 2021 цена упала до 110 миллионов евро, в июне - 100 миллионов евро, а сейчас - до 90 миллионов евро, подсчитало испанское издание Sport.es.

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ПСЖ Неймар Переход Неймара в ПСЖ
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