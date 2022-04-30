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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси трижды пробил по воротам в матче со «Страсбургом»

30 Апреля 2022 • 08:11 Комментировать (1)
Страсбург
3:3
ПСЖ
окончен

Звёздный аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не отметился голом или ассистом в поединке французского чемпионата со «Страсбургом».

34-летний аргентинский футболист провёл на поле весь матч, но результативными действиями не отметился. Лионель трижды пробил по воротам «Страсбурга», два удара пришлись в створ. В активе Месси также 62 точные передачи и одна успешная обводка. Встреча в итоге завершилась вничью со счётом 3:3.

В этом сезоне Лионель Месси провёл во французской лиге 23 матча, в которых забил четыре гола и сделал 13 ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Страсбург
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