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Окружение Конте отрицает новости о назначении в «ПСЖ»

27 Апреля 2022 • 19:04 Комментировать
Страсбург
...
ПСЖ
3.15 3.65 2.17
29.04 22:00

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте может остаться в стане «шпор» на следующий сезон. Окружение итальянца отрицает слухи о возможном назначении во французский «ПСЖ».

«Это абсурдные новости. Конте не контактировал ни с одним клубом», – рассказал человек из окружения Антонио в короткой беседе с корреспондентами издания La Gazzetta dello Sport.

Отметим, ранее появлялись слухи о возможном назначении Антонио Конте в «ПСЖ». Сообщалось, что итальянский специалист потребовал у французского клуба зарплату в размере 30 миллионов евро в год. Также Конте попросил парижан уволить своего спортивного директора Леонардо.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм ПСЖ Антонио Конте
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