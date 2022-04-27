Окружение Конте отрицает новости о назначении в «ПСЖ»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте может остаться в стане «шпор» на следующий сезон. Окружение итальянца отрицает слухи о возможном назначении во французский «ПСЖ».

«Это абсурдные новости. Конте не контактировал ни с одним клубом», – рассказал человек из окружения Антонио в короткой беседе с корреспондентами издания La Gazzetta dello Sport.

Отметим, ранее появлялись слухи о возможном назначении Антонио Конте в «ПСЖ». Сообщалось, что итальянский специалист потребовал у французского клуба зарплату в размере 30 миллионов евро в год. Также Конте попросил парижан уволить своего спортивного директора Леонардо.