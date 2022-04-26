Конте может покинуть «Тоттенхэм» благодаря пункту в контракте

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте может покинуть лондонский клуб благодаря пункту, который был включён в контракт итальянца перед его приходом в команду. Нынешнее соглашение Конте с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2023 года, но тренер может покинуть «шпор» по собственному желанию уже по окончанию этого сезона.

Этой ситуацией может воспользоваться французский «ПСЖ», который хочет пригласить Конте на замену Маурисио Почеттино, который, скорее всего, покинет команду по окончанию сезона. Антонио уже потребовал у руководства парижан зарплату в размере 30 миллионов евро в год, что на 13 больше, чем итальянец зарабатывает в Лондоне.