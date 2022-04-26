Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте может покинуть «Тоттенхэм» благодаря пункту в контракте

26 Апреля 2022 • 19:30 Комментировать
Страсбург
...
ПСЖ
3.20 3.55 2.17
29.04 22:00

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте может покинуть лондонский клуб благодаря пункту, который был включён в контракт итальянца перед его приходом в команду. Нынешнее соглашение Конте с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2023 года, но тренер может покинуть «шпор» по собственному желанию уже по окончанию этого сезона.

Этой ситуацией может воспользоваться французский «ПСЖ», который хочет пригласить Конте на замену Маурисио Почеттино, который, скорее всего, покинет команду по окончанию сезона. Антонио уже потребовал у руководства парижан зарплату в размере 30 миллионов евро в год, что на 13 больше, чем итальянец зарабатывает в Лондоне.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм ПСЖ Антонио Конте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СТРАСБУРГ ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Апреля
19:55 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо о матче против «МЮ»: «Мы должны быть готовы к любому сценарию»
19:30 · Англия. Премьер-лига
Конте может покинуть «Тоттенхэм» благодаря пункту в контракте
18:53 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер и Джеймс возобновили тренировки с «Челси»
18:17 · Англия. Премьер-лига
Пау Торрес интересен трём английским топ-клубам
18:07 · Англия. Премьер-лига
Алонсо: «Челси» – клуб всей моей жизни»
17:25 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо извинился за незабитый пенальти
17:04 · Англия. Премьер-лига
Тухель готов дать шанс Дюжону Стерлингу на предсезонке
16:06 · Англия. Премьер-лига
Ван де Бек нужен тен Хагу
15:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» задумывается над трансфером де Лихта
15:51 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» вышел на контакт с окружением Чуамени
15:27 · Англия. Премьер-лига
Эдегор позвал Холанна в «Арсенал»
13:59 · Англия. Премьер-лига
Игроки «Манчестер Юнайтед» сомневаются, что тен Хагу хватит характера для работы в клубе 3
13:52 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» готовит предложение по Милинковичу-Савичу 1
13:51 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» включился в борьбу за Погба 2
13:46 · Англия. Премьер-лига
Тухель хочет видеть в «Челси» Гвардиола
Все новости
Рекомендуем