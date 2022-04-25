Почеттино не хотел подписывать Рамоса

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино не доволен положением дел в клубе.

По информации Sky Sports, Почеттино имел минимальное влияние на большинство трансферов прошлого лета, за исключением правого защитника Ашрафа Хакими, в то время он, вообще не хотел каких-то новых покупок, включая свободного агента Серхио Рамоса.

У Рамоса был сезон с травмами, он провел всего 10 матчей во всех соревнованиях. «ПСЖ», как ожидается, попытается договориться о расторжении контракта с игроком этим летом. Под вопросом и другие аргентинские игроки: Мауро Икарди и Леандро Паредес, в то время как Анхель Ди Мария до сих пор не продлил контракт, как и Мбаппе.