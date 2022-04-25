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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» хочет подписать Погба

25 Апреля 2022 • 17:03 Комментировать
Страсбург
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ПСЖ
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29.04 22:00
Французский «ПСЖ»  продолжает следить за ситуацией Поля Погба в «Манчестер Юнайтед»

По информации RMC Sport, парижане очень хотят видеть игрока в своем клубе, но их не устраивают слишком большие запросы футболиста по зарплате. Помимо «ПСЖ», Погба так же интересен туринскому «Ювентусу», в котором Поль уже выступал в период с 2012 по 2016 год.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заявил, что футболист, скорее всего покинет команду после окончания сезона.

В этом сезоне французский полузащитник принял участие в 27 матчах, забил один гол и отдал девять голевых передач во всех турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Лига 1 Поль Погба
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СТРАСБУРГ ПСЖ
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