Мбаппе - второй бомбардир в истории «ПСЖ»

Очередной, 35-й тур чемпионата Франции начался с матча между «Страсбуром» и «ПСЖ», который уже обеспечил себе чемпионский титул. Видимо, это обстоятельство несколько расслабило подопечных Маурисио Почеттино, которые пропустил быстрый гол в самом дебюте матча.

Кевин Гамейро отличился за «Страсбур» уже на второй минуте матча, однако еще до конца первой половины матча Килиан Мбаппе забил ответный мяч. Для него он стал 114-м в составе «ПСЖ», и по количеству голов за парижский клуб Мбаппе вышел на второе место в истории клуба, обойдя выступавшего за «ПСЖ» с 2012 по 2016 год Златана Ибрагимовича. Впереди лишь Эдинсон Кавани - 138 голов.

Следить за онлайн-трансляцией поединка между «Страсбуром» и «ПСЖ» можно по нашей ссылке.