Маркиньос хочет провести остаток карьеры в «ПСЖ»

Центральный защитник «ПСЖ» Маркиньос в очередной раз открыто высказался о желании продолжить карьеру в клубе.

«Сейчас я не думаю об уходе из «Пари Сен-Жермен», этого нет в моих планах, – заявил бразилец в недавнем интервью Canal Plus. – Если есть возможность провести здесь всю оставшуюся карьеру – я только за! Я счастлив в Париже», – признался Маркиньос.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в настоящий момент «ПСЖ» обсуждает с 27-летним капитаном команды продление контракта. Действующее соглашение защитника с клубом рассчитано до 2024 года.

Маркиньос выступает за «ПСЖ» с 2013 года. На его счету 359 матчей за парижан во всех турнирах.